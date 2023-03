A UEFA anunciou esta terça-feira que vai reembolsar o valor dos bilhetes dos adeptos do Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2022, perdida pelos reds frente ao Real Madrid.

Em Paris, o pré-jogo ficou marcado por graves incidentes entre a polícia e os adeptos do clube inglês, cuja responsabilidade foi atribuída à UEFA, depois de uma investigação independente liderada por Tiago Brandão Rodrigues, antigo ministro da Educação de Portugal.

Explica a UEFA que os reembolsos «estarão disponível para os adeptos com bilhetes para os portões A, B, C, X, Y E Z, onde as circunstâncias mais difíceis foram relatados». Além disso, «os adeptos que não tenham entrado no estádio antes das 20h00 [hora do início do jogo] ou que não conseguiram entrar no estádio», também estão elegíveis para o reembolso.

Assim, e de acordo com o anunciado, serão reembolsados no total o valor de 19.618 bilhetes, referentes a adeptos do Liverpool. Além disso, o organismo mostra-se ainda disponível para fazer o mesmo com os fãs do Real Madrid que estejam dentro dos critérios que permitem o reembolso.

Na altura, refira-se, houve vários relatos de pessoas que não conseguiram entrar no estádio, além das agressões da polícia. Além da UEFA, foi também atribuída responsabilidade à Federação Francesa de Futebol (FFF) e às autoridades policiais de Paris.