O guarda-redes da equipa de Sub-23 do Futebol Clube da Lixa está internado nos cuidados intensivos do Hospital de São João, no Porto, depois de ter sofrido uma grave lesão no jogo do passado sábado, em casa do Nun´Álvares.

No início da segunda parte, Bruno Costa tentou disputar a bola com o avançado dos anfitriões e nenhum dos jogadores conseguiu evitar o choque, que causou lesões «na zona das costelas e dos rins», adiantou a presidente do Lixa, Paula Sousa, ao Maisfutebol.

O enfermeiro do clube visitante assistiu de imediato o jogador, ajudado pelo fisioterapeuta do Nun´Álvares, que «prontamente» ajudou.

«O nosso enfermeiro apercebeu-se de que seria algo mais do que as costelas partidas e pediu a VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação], que demorou um pouco», conta a dirigente.

Quando a VMER chegou, Bruno Costa foi transportado para o Hospital de Penafiel, mas «a situação do rim estava muito complicada e foi transferido para o São João».

«Tem costelas partidas e a TAC [Tomografia computorizada] mostra o rim dilacerado. Estão a tentar tratar através do método tradicional, ainda não avançaram com cirurgia. Também afetou o baço, mas algo pequeno, que está a ser tratado. Quanto ao rim, estão a estudar. Ontem [terça-feira] fizeram a última TAC, reuniram a equipa de médicos e ainda não optaram por cirurgia, estão a analisar», avançou Paula Sousa.

Nesta altura, o guarda-redes «continua nos cuidados intensivos, mas em estado estável».

Nas redes sociais, o Nun'Álvares também já se solidarizou com o jogador.

«Desejamos que este jovem atleta possa recuperar totalmente e volte a fazer o que, acreditamos, tanto gosta. Mas, acima de tudo, que esta lesão não traga consequências para o homem. Cá estaremos, tal como o fizemos na altura, para, dentro das nossas possibilidades, prestar todo o apoio que for solicitado e pudermos dar», lê-se na nota do clube da AF Porto no Facebook.