Ljubomir Fejsa despediu-se esta sexta-feira do Benfica em lágrimas.

O médio sérvio, reforço do Al-Ahli, participou numa cerimónia no Estádio da Luz, na qual viu no telemóvel um vídeo com mensagens de alguns dos antigos companheiros, como Pizzi, André Almeida e Jardel.

Tal como o próprio partilhou nas redes sociais, Fejsa não escondeu a emoção e acabou por chorar.

O jogador de 32 anos deixou ainda uma mensagem de despedida do clube da Luz.

«Tantos jantares, convívios e lindas lembranças que nunca vou esquecer. As pessoas que me acolheram, os treinadores, o presidente, os meus amigos… recebi muitos deles e vi-os partir, agora é a minha vez de me despedir das águias. Estarão sempre no meu coração. Este é um dia triste para mim, foram os sete anos mais bonitos da minha vida. Mas agora vou para uma nova aventura. Gostaria de agradecer a todos, aos melhores adeptos, aos colegas de equipa, a todos do clube e especialmente à minha família, que esteve sempre comigo. Não consigo descrever este amor. O Benfica é o maior. Benfica até morrer. Benfica sempre. Obrigado!!!», escreveu Fejsa, nas redes sociais.