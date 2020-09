A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, assumiu que as autoridades de saúde não receberam «nenhum pedido de parecer» do Benfica relativo à presença de adeptos na tribuna do Estádio da Luz.



A imprensa desportiva tem veiculado que os encarnados pretendem convidar vinte sócios para a tribuna presidencial, espaço destinado a convidados, numa iniciativa idêntica àquela que o Vitória de Guimarães propôs e que a ARS Norte rejeitou.



«Creio que no assunto do Vitória de Guimarães, terá sido pedido esse parecer à autoridade de saúde local ou regional. Não chegou à DGS nem tem de chegar. (...) Sobre o Benfica, tanto quanto sei, não entrou nenhum pedido de parecer sobre se podiam ou não ter convidados a assistir ao jogo. Este é o ponto objetivo da situação», afirmou Graça Freitas.



A diretora-geral da Saúde disse, ainda, que a DGS permitiu «alguns convidados para assistirem à entrega do troféu», que o FC Porto conquistou na temporada passada, mas num «momento especial e num contexto epidemiológico» diferente do atual.



Nesta sexta-feira, o Vitória de Guimarães prometeu testar os quarenta sócios que o clube pretende convidar para assistirem aos próximos encontros no Estádio D. Afonso Henriques.