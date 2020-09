No final da conferência de antevisão ao encontro frente ao Moreirense, deste sábado na Luz, Jesus debruçou-se acerca da posição da DGS relativamente à presença de público nas bancadas. O técnico do Benfica admitiu não entender por que razão não há adeptos nos estádios portugueses e confessou não perceber qual a máscara que os políticos usam para olhar para o futebol.



«Olho de coração aberto para essa hipótese. Espero que isso seja uma possibilidade rapidamente. Com todo o respeito pela DGS, não entendo por que razão não há espectadores. Essa conversa de que as pessoas que estão no futebol têm comportamentos diferentes no cinema, no teatro, na festa do Avante... Ainda bem que houve [festa do Avante] fiquei muito feliz. Quem consegue ter um controlo da situação como qualquer clube em Portugal pode fazer em função da lotação do estádio. Tivemos a final da Supertaça Europeia com 20 mil pessoas no estádio, não entendo porque não pode acontecer o mesmo na Luz ou no Dragão... Não sei qual é a máscara que os políticos põem», começou por dizer antes de continuar o raciocínio.



«O futebol foi a atividade no mundo que melhor soube trabalhar e conviver com o vírus. Temos que viver com ele. Primeiro temos de testar, que é isso que a gente não faz. Nem toda a gente pode ser testada. Temos de saber testar, saber prevenir e saber isolar. Ou então vamos todos para casa e ficamos todos malucos. Temos que ser realistas e tirar a máscara! Sabemos que a Covid-19 não tem cura, mas sabemos como devemos agir. Vim de um país com muitos casos de covid-19 [Brasil] e daqui a algumas semanas já vão ter adeptos e aqui andamos a inventar o que não tem de se inventar», concluiu.