Com o intuito de criar uma equipa que lute por títulos e consiga estar presente no Campeonato do Mundo de Clubes, o Toronto pretendia fazer um forte investimento e contratar um jogador de alto nível.

Em pleno verão, já depois de ter acompanhado o Euro2020, o presidente do clube canadiano Bill Manning fez uma breve pesquisa no portal 'Transfermarkt' e encontrou o alvo ideal: Lorenzo Insigne.

«Procurei os jogadores que estavam em final de contrato na seleção italiana. E o Lorenzo era um dos poucos que estava nessa situação. Depois disso decidi apontar os nomes de jogadores que era de classe mundial, mas também o impacto que podia ter do ponto de vista comercial. Apresentei ao conselho de administração um plano a cinco anos com a visão daquilo que achava que o clube precisava e o Insigne foi o primeiro nome da lista», contou citado pelo Toronto Sun.

O dirigente acrescentou que «assistir ao Europeu, ver o Lorenzo jogar e ter tido sucesso com Sebastian Giovinco no passado» foi fundamental para avançar com o negócio.

A equipa da MLS, garante o líder do Toronto, vai ser construída ao redor do atacante de 30 anos, já que a componente desportiva não será relegada para segundo plano.

«O Lorenzo é um jogador que ainda quer jogar no alto nível e a nossa ambição como clube norte-americano cativou-o. Somos um clube que ainda leva o futebol muito a sério e vamos rodeá-lo de jogadores que não apenas vão melhorar, mas também vão ajudar a formar um clube campeão», frisou.

Insigne, que optou por não renovar com o Nápoles, vai juntar-se à nova equipa a 1 de julho, à qual ficará ligado nas próximas quatro temporadas.