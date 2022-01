Em final de contrato com o Nápoles, Lorenzo Insigne vai prosseguir a carreira no Toronto FC.



O atacante de 30 anos prepara-se assim para deixar o clube do sul de Itália. O campeão europeu pela «squadra azzurra» cumpriu a formação no Nápoles e após empréstimos a Cavese, Foggia e Pescara, assumiu-se como umas das figuras da equipa, tendo assumido a braçadeira de capitão.



Insigne não chegou a acordo com o «seu Nápoles» e prepara-se para rumar à MLS. O clube canadiano recorreu à palavra italiana «𝘁𝗶𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝗿𝗼», termo que no futebol significa bater na bola para lhe dar efeito, na legenda ao golo do extremo à Bélgica no Euro 2020.