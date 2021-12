O futebolista do Nápoles, Lorenzo Insigne, testou positivo à covid-19, confirmou esta terça-feira o clube italiano, na sequência de um teste realizado esta manhã.

«O jogador fará o período de isolamento em sua casa», informou o Nápoles, em nota oficial, indicando também que, de acordo com as indicações das autoridades de saúde locais, efetuou uma ronda de testes ao plantel «cujos resultados serão divulgados ao final da tarde».

O clube onde joga o português Mário Rui fica assim, pelo menos, privado do transalpino de 30 anos para a receção à Spezia, da 19.ª jornada do campeonato, marcada para as 19h45 de quarta-feira.

Este não é caso único no principal campeonato italiano esta terça-feira, uma vez que o plantel da Salernitana foi colocado todo em quarentena depois de terem sido detetados dois casos positivos de covid-19 no plantel. Por isso mesmo, o jogo com a Udinese, desta noite, pode estar em risco.