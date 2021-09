O relatório e contas da Liga Portugal referente a 2020/21 foi aprovado, esta terça-feira, por unanimidade em Assembleia-Geral.



O organismo presidido por Pedro Proença apresentou um lucro de cerca de 1,158 milhões de euros, o que acontece pelo sexto ano consecutivo, apesar do forte impacto provocado pela pandemia de covid-19.



A Liga Portugal anunciou ainda que vai distribuir 850 mil euros pelas equipas participantes nas competições profissionais de forma a «minorar os impactos provocados pela pandemia e todos os custos associados à Covid».

O comunicado da Liga na íntegra:

A Liga Portugal reuniu hoje, em Assembleia-Geral, que teve lugar no auditório João Aranha, na Sede da Liga Portugal, em cumprimento do disposto na alínea a), do n.º 2 do artigo 38.º; na alínea b), do n.º 1 do artigo 39.º; no n.º 1, do artigo 41.º; e nos n.º os 1 e 2, do artigo 42.º dos Estatutos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e resultou na aprovação, por unanimidade, do Relatório e Contas referente à época 2020-21.

Este foi o sexto ano consecutivo com resultados líquidos positivos e em linha com o orçamento apresentado – havendo a previsão de um sétimo, como anunciado, no passado mês de Julho, aquando da apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para a temporada 2021-22.

As Sociedades Desportivas responderam de forma positiva e unânime ao resultado operacional positivo apresentado, no valor de 1.158.000€ , apesar do forte impacto provocado pela COVID-19 ao longo da época e que exigiu a reformulação de estratégias e a redefinição de algumas atividades previstas, de modo a que o orçamento apresentado pudesse ser, uma vez mais, integralmente cumprido.

Foi também aprovada, por unanimidade, a proposta da Liga Portugal com vista à distribuição do valor de 850.000€ a todas as equipas participantes nas competições profissionais, com o propósito de minorar os impactos provocados pela pandemia e a todos os custos associados à COVID. Os valores subsequentes a este fundo de contingência resultam de um trabalho continuo, de grande esforço e responsabilidade da Liga Portugal e das Sociedades Desportivas.

Todos os pontos da ordem de trabalhos da Assembleia Geral foram aprovados por unanimidade das Sociedades Desportivas presentes.