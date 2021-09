Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Portugal Profissional, em declarações aos jornalistas após a VII Cimeira de Presidentes, realizada na Alfândega do Porto. O dirigente falou sobre a centralização dos direitos desportivos:

«Existe um decreto-lei que nos obriga a cumprir duas datas fundamentais: a primeira será 2025/26, quando esse modelo tem de ser apresentado à Autoridade da Concorrência; e 2027/28, quando teremos de ter o modelo absolutamente implementado (…) será o mercado a ditar a antecipação, ou não, da centralização [dos direitos televisivos]. Ficou claro que todos os clubes estão absolutamente convictos que é este modelo que defende a criação de riqueza num momento tão difícil, em que o futebol profissional não teve qualquer tipo de apoio governamental.»

«A centralização dos direitos televisivos foi o assunto mais discutido. Virámos a página. Este assunto tem mais de 15 anos de discussão interna, foi com esta direção que as coisas acabaram por acontecer, e bem (…) vamos apresentar um novo plano de negócios sobre todas as matérias relacionadas com direitos televisivos»

«Este processo de centralização dos direitos terá de ser inclusivo, ninguém pode ficar de fora. Um dos próximos grandes desafios é incluir todos estes players nesta discussão. Vamos ter de ter os clubes, os operadores, os financiadores da operação. Há uma grande positividade e estamos absolutamente convictos que todos os interesses serão salvaguardados, ninguém passará a receber menos do que recebe. Serão salvaguardados os interesses dos próprios operadores, daqueles que tanto apostaram e investiram no futebol profissional.»

«Estamos a viver um momento muito difícil para o futebol profissional, os números foram apresentados. Os resultados operacionais dos clubes na época passada ultrapassaram os 200 milhões de euros negativos, numa indústria que representa 0,3% do PIB. Um país que é campeão da Europa [em 2016, Itália é a atual campeã europeia], tem três equipas na Liga dos Campeões, que está no 5.º lugar do ranking da Uefa. Foi uma mostra de grande positividade e união que demos nesta cimeira.»