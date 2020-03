O presidente do Benfica adiantou, na Gala Cosme Damião, que a SAD que lidera vai apresentar «resultados históricos» no relatório relativo ao primeiro semestre da época 2019/20, a apresentar em breve.

«Daqui por uns dias daremos a conhecer os resultados financeiros deste último semestre, que serão históricos no nosso clube e em Portugal. É a melhor prova da consistência do nosso percurso, base inicial para novo salto qualitativo que pretendemos dar, para encarar o futuro com confiança e ambição», referiu o líder encarnado no discurso de abertura da Gala.