A direção do Benfica vai reunir nas próximas horas de urgência para decidir o que fazer.

Recorde-se que Luís Filipe Vieira decidiu suspender as funções de presidente do clube, numa decisão comunicada pelo advogado Magalhães e Silva à porta do Tribunal Central de Instrução Criminal, pelo que deixou um vazio diretivo.

O anúncio da suspensão de funções foi conhecida pela direção ao mesmo tempo que todo o país, tendo os restantes membros da direção eleita há menos de um ano decidido reunir de urgência já nas próximas horas.

A reunião vai servir para decidir o que fazer, sendo que a decisão mais imediata passa por indicar um substituto para líder da equipa diretiva.