O Inter de Milão anunciou neste domingo a morte de Luis Suárez, aos 88 anos.

O antigo jogador é o único futebolista nascido em Espanha a ganhar a Bola de Ouro.

Natural da Corunha, na Galiza, Luis Suárez fez carreira no Deportivo, mas também no CD Condal, no Barcelona, no Inter de Milão, clube que representou durante muito tempo e ainda na Sampdoria.

Foi ainda treinador. No Inter, no Depor, no Cagliari, e ainda na seleção espanhola.

Pelo Inter, foi bicampeão europeu e tem no currículo três títulos italianos e duas Taças Intercontinentais. No Barça sagrou-se campeão espanhol duas vezes, venceu duas taças de Espanha e duas taças das Cidades com Feira.

Com Espanha foi campeão da Europa em 1964.

A nível individual, foi Bola de Ouro em 1960, o único espanhol a conseguir tal proeza.