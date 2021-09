Jonas «matou saudades» do centro de treinos do Benfica, esta semana, e deu uma entrevista ao canal do clube, na qual falou do reencontro com amigos e do início de época da equipa orientada por Jorge Jesus.

«Estou muito feliz por voltar a um clube que amo, a um país e cidade que gosto muito, e rever amigos», começou por dizer.

Luisão, que já era um dos amigos mais próximos quando Jonas jogava de águia ao peito, mereceu uma referência especial: «É uma figura principal do clube, uma lenda. Partilhei muitos momentos bonitos com ele, e não há como ele não estar na estrutura. É uma grande pessoa, um ser humano espetacular, e tem muito conhecimento para o trabalho que está a fazer agora, vai ajudar muito o Benfica.»

Jonas falou também de Jorge Jesus, uma «pessoa especial». «Trabalhámos um ano juntos, ele ajudou muito à minha contratação, como o Rui Costa. Recordámos histórias daquela época, foi muito legal», referiu.

O antigo avançado garantiu ainda que tem acompanhado os jogos do Benfica, que tem seguido «com muitos bons olhos». «O início da época tem sido muito bonito. Esperamos que continue assim. Tenho a certeza que este ano será diferente, a equipa joga muito bem e torcemos para que o Benfica volte a conquistar títulos», acrescentou.

A fechar, Jonas deixou ainda elogios aos avançados que compõem o atual plantel: «Têm muita qualidade, todos eles, internacionais pelos seus países. Estão num grande clube, numa belíssima estrutura, que os vai ajudar a evoluir, e esperemos que façam muitos golos pelo Benfica e tenham muito sucesso.»