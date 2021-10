A Alemanha é a primeira seleção a garantir, por mérito desportivo, a presença no Mundial 2022.

A Mannschaft garantiu o primeiro lugar do Grupo J da zona europeia, a duas jornadas do fim. Para tal venceu na Macedónia do Norte por 4-0, e beneficiou da derrota da Arménia na Roménia.

Em Skopje a seleção alemã só marcou na segunda parte, mas muito a tempo de garantir o bilhete para o Qatar. Kai Havertz inaugurou o marcador (50m) antes do bis de Timo Werner (70 e 73m).

Jamal Musiala rendeu o avançado do Chelsea ao minuto 74 e ainda marcou o quarto golo alemão (83m).

A Alemanha passa a somar 21 pontos, mais oito do que o segundo classificado, que agora é a Roménia.

Um golo de Ionut Mitrita (26m) garantiu o triunfo da seleção de Mirel Radoi e deixou a Arménia com 12 pontos (tal como a Macedónia do Norte).

A Islândia tem agora oito pontos, ao golear o Liechtenstein por 4-0, com golos de Thordarson (19m), Gudmundsson (penáltis aos 35 e 79m) e Gudjohnsen (89m).

artigo atualizado