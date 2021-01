Com um «bis» de Lucas João, o Reading virou o jogo na visita ao campo do Huddersfield Town e subiu até ao quarto lugar do Champioship.

O avançado português foi o grande protagonista deste jogo, uma vez que a equipa da casa marcou primeiro, por Fraizer Campbell, logo aos 6 minutos, e chegou ao intervalo a vencer por 1-0. Lucas João empatou o jogo no início da segunda parte, aos 52 minutos, após assistência de Tom McIntyre.

Treze minutos depois, o avançado português voltou a marcar, desta vez a passe de Michael Olise, garantindo três importantes pontos para a sua equipa, que, desta forma, sobe ao quarto lugar e reforça a candidatura em chegar, pelo menos, aos play-off de promoção no final da época.

Foi o primeiro «bis» de Lucas João esta época, uma das melhores do avançado de 27 anos que já marcou 13 em 17 jogos.

Lucas João acabou por ceder o lugar a Alfa Semedo, aos 82 minutos, enquanto Tomás Esteves ainda foi chamado ao jogo a três minutos do final.

Entretanto, no topo da classificação, o Norwich bateu o Barnsley por 1-0 e mantém a vantagem de quatro pontos sobre o Swansea que também venceu na receção ao Watford (2-1).