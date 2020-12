Foi uma tarde de contrastes para os futebolistas portugueses em campo neste sábado, na II Liga inglesa, o Championship.

Com Tomás Esteves a titular, o Reading foi derrotado por 3-1 na deslocação ao Brentford, somou a terceira derrota nas últimas quatro jornadas e está no oitavo lugar, com 33 pontos, os mesmos do sexto e do sétimo, Middlesbrough e Stoke.

Já o Nottingham, com Cafú e Yuri Ribeiro no onze inicial, empatou fora com o Millwall (1-1). Está no 20.º lugar, com 17 pontos.