Ainda na ressaca da difícil qualificação para as meias-finais da Taça Libertadores, diante do River Plate, o Palmeiras de Abel Ferreira não foi além de um empate diante do Grémio de Renato Gaúcho (1-1), em jogo da 30.ª jornada do Brasileirão. Os «verdes» de São Paulo realizaram uma exibição bem acima daquela que tinham feito contra os argentinos, mas cederam um empate e voltaram a atrasar-se na corrida para os primeiros lugares da classificação.

A equipa paulista entrou melhor no jogo e chegou à vantagem aos 33 minutos com um golo de Rafael Veiga, num jogo em que os guarda-redes Weverton e Vanderlei tiveram exibições inspiradas. O Palmeiras dominou o jogo, sobretudo na primeira parte, em que teve várias oportunidades para voltar a marcar.

No entanto, a equipa de Porto Alegre cresceu no segundo tempo e acabou por chegar ao empate já perto do final, aos 88 minutos, com um golo de Diego Souza, jogador que chegou a passar pelo Benfica sem nunca ter jogado.

Um empate importante para o Grémio, uma vez que, com este ponto, ultrapassa o Flamengo e entra no grupo dos quatro primeiros que se qualificam para a Libertadores, enquanto o Palmeiras segue no sexto lugar, com menos dois pontos. Os dois emblemas vão voltar a encontrar-se em fevereiro para discutir a Taça do Brasil, a duas mãos, com jogos marcados para os dias 11 e 17.

Classificação dos primeiros do Brasileirão: São Paulo, 56 pontos; 29 jogos; Internacional, 53/29; At. Mineiro, 50/28; Grémio, 50/29; Flamengo, 49/28; Palmeiras, 48/28; Fluminense, 43/29; Corinthians e Santos, 42/28

Resultados da 30.ª jornada

Sexta-feira:

Corinthians-Fluminense, 5-0

Sábado/domingo:

Palmeiras-Grémio, 1-1

Fluminense-Sport Recife

Vasco da Gama-Coritiba

At. Paranaense-São Paulo

Santos-Botafogo

At.Mimeiro-At.Goiás

Ceará-Bragantino

Internacional-Fotaleza