O Santos confirmou esta sexta-feira que Lucas Veríssimo vai ser reforço do Benfica, uma informação adiantada mais cedo pelo presidente do peixe, André Rueda.

Segundo o que o Maisfutebol apurou, os encarnados vão pagar 6,5 milhões de euros pelo jogador. Em comunicado, o emblema brasileiro não revela esse valor, mas diz que o mesmo será pago em três parcelas.

«O valor será pago em três parcelas, ao invés das cinco propostas pela equipa português, com 2/3 do total [a serem pagos] em 2021, o primeiro à vista. O jogador, por sua vez, abriu mão de cinco por cento dos 15 a que tem direito, além de alguns débitos que o Santos tinha para saldar. O seu empresário também reduziu de dez para oito por cento a sua comissão, valores que ficarão para o clube santista», pode ler-se, no comunicado divulgado pelo emblema brasileiro.

Refira-se que Lucas Veríssimo só vai juntar-se ao Benfica depois da final da Taça Libertadores, agendada para o dia 30 de janeiro, frente ao Palmeiras.