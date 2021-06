[artigo atualizado]



O Tottenham anunciou Nuno Espírito Santo para o cargo de treinador. O português sucede a José Mourinho nos Spurs, apesar de entre ambos ter passado o interino Ryan Mason.



O contrato de Nuno Espírito Santo é válido até 2023, de acordo com a informação disponibilizada pelos londrinos. Nuno chega ao Tottenham após quatro temporadas consecutivas no Wolverhampton, clube que conduziu do Championship até ao sétimo lugar na Premier League (dois anos seguidos) e aos quartos-de-final da Liga Europa (2019/20).



«Quando temos um plantel com tanto talento, queremos que os adeptos desfrutem. É uma enorme honra e um enorme prazer estar aqui», referiu Nuno ao site oficial do Tottenham.

O presidente Daniel Levy pediu «desculpa» e agradeceu a «paciência» dos adeptos durante todo o processo de escolha do novo treinador, referindo-se de forma implícita aos falhanços na contratação, por exemplo, de Paulo Fonseca. «Temos de voltar ao nosso ADN e jogar um futebol ofensivo e atraente.»

Nuno Espírito Santo tem 47 anos e iniciou em 2012 a carreira de treinador principal. Primeiro no Rio Ave (dois anos), depois no Valência (um ano e meio) e no FC Porto (época 2016/17). Após quatro anos em Wolverhampton chega a Londres e a um histórico importante no futebol inglês.