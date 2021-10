O Brest venceu pela primeira vez na Ligue 1 e a vítima foi o Mónaco. Steve Mounié fez o 1-0 aos 18 minutos, num desvio de primeira ao segundo poste, e Franck Honorat fechou as contas aos 76, numa finalização de pé esquerdo após um cruzamento rasteiro.



Gelson Martins voltou a ser titular do Mónaco e acabou substituído aos 65 minutos, por Djibril Sidibé.



O Mónaco mantém os 17 pontos e está no grupo dos sétimos classificados, sem conseguir estabilizar nos primeiros lugares da Ligue 1. O Brest passou a ter nove pontos e subiu ao 18º lugar, deixando para trás o Metz e o Saint-Etienne.