Peça fundamental na conquista das duas Taça Libertadores do Palmeiras, Zé Rafael lembrou as críticas lançadas à equipa e a Abel Ferreira durante a temporada.

«Não só o Abel ‘apanhou’, muitos de nós fomos crucificados por motivos que às vezes nem entendemos. O futebol é coletivo, mas muitas das críticas são individuais. Incomoda, mas temos de entender. O Abel foi muito criticado, falou-se que não era aquilo tudo, que tinha apanhado o carro em andamento. Ele, como nós, mostrou mais uma vez que com continuidade e confiança no processo, no final vale a pena», disse ao Globoesporte.

O jogador do Verdão elogiou ainda as características de Abel Ferreira. «Dá o melhor de si, estuda os adversários e prepara a equipa. Tem sido muito importante por dar essa consistência à equipa. É muito focado e trabalha muito.»

Com o treinador português, além das duas Libertadores, o médio brasileiro ainda conquistou uma Copa do Brasil.