Abel Ferreira foi campeão do campeonato brasileiro (outra vez), com o Palmeiras, e foi felicitado por Pedro Proença, presidente da Liga, que elogiou o seu trabalho e o talento dos portugueses que continuam a brilhar fora do país.

«Abel Ferreira é mais uma vez campeão no Brasil! Os treinadores portugueses continuam a elevar o nome e o talento do nosso Futebol além-fronteiras. Parabéns Abel», escreveu Pedro Proença nas suas redes sociais.

De notar que o treinador português conseguiu revalidar o título brasileiro, depois de empatar 1-1 contra o Cruzeiro, e somou mais um título para o seu palmarés, que já conta com duas Taças Libertadores (2020 e 2021), uma Supertaça sul-americana (2022), duas Brasileirões (2022 e este agora de 2023), uma Taça do Brasil (2020), uma Supertaça brasileira (2023) e dois títulos do Paulistão (2022 e 2023)