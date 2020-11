Desde que Abel Ferreira chegou que o Palmeiras só sabe vencer. Na última madrugada, o «Verdão» recebeu e venceu o Fluminense por 2-0, numa partida referente à 21.ª jornada do Brasileirão.



Os golos do conjunto orientado pelo técnico português surgiram apenas na segunda parte ambos por Raphael Veiga. O médio ofensivo inaugurou o marcador aos 52 minutos e, mais tarde, aos 60 minutos, aumentou a vantagem do Palmeiras.



Por sua vez, o Flamengo não foi além de um empate (1-1) frente ao Atlético Goianiense, no Maracanã, no primeiro jogo de Ceni no campeonato.



O Palmeiras é quinto classificado com 34 pontos em 20 jogos e está a quatro do líder Atlético Mineiro.



O resumo do jogo do Palmeiras: