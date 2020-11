O Vasco da Gama, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, venceu hoje por 2-0 em casa do Sport Recife, para a 21.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, liderado pelo Internacional, e saiu da zona de despromoção.

O primeiro triunfo de Sá Pinto no ‘Brasileirão’, após três derrotas e um empate, foi alcançado com um bis do argentino Germán Cano, que marcou aos 25 e 52 minutos, tendo o segundo golo sido validado com o recurso ao videoárbitro (VAR).

A equipa liderada por Ricardo Sá Pinto, que pelo meio eliminou o Caracas na Taça Sul-americana, segue provisoriamente no 15.º lugar, com 22 pontos e menos dois jogos, mas pode ainda hoje ser ultrapassada pelo Athlético Paranaense.

Depois da derrota por 1-0 com o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, o Vasco da Gama soma o terceiro triunfo fora de casa, de um total de seis, e soma os primeiros três pontos sob a batuta de Sá Pinto, que substituiu Alexandre Grasseli.