Rogério Ceni já está no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo, substituindo Domènec Torrent, demitido por não conseguir atingir o nível de Jorge Jesus no comando técnico da equipa.

O técnico, até agora no comando do Fortaleza, chegou ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, esta terça-feira de manhã, acompanhado por elementos da equipa técnica, e foi recebido por funcionários do Flamengo.

A ida de Rogério Ceni para o Flamengo gerou a revolta de milhares de adeptos do São Paulo, mas parece agradar aos adeptos do Flamengo e houve quem tivesse ido ao aeroporto para lhe dar as boas-vindas, gritanto «Agora nós temos técnico», como se pode ouvir neste vídeo da Globo.