Domènec Torrent já não é treinador do Flamengo, informou o clube brasileiro.

O técnico espanhol, que tinha sucedido a Jorge Jesus, deixa o comando do mengão um dia depois da goleada sofrida frente ao Atlético de Mineiro.

Torrent chegou ao Flamengo em agosto deste ano e em 24 jogos, somou 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas, algumas delas pesadas, como a goleada histórica sofrida frente ao Independiente del Valle, para a Libertadores, e as duas recentemente averbadas frente ao São Paulo e ao At. Mineiro. No Brasileirão, a equipa ocupa o terceiro posto, a um ponto do líder Internacional.