Abel Ferreira teceu duras críticas à CONMEBOL após a derrota do Palmeiras com o Bolívar no arranque da participação da equipa brasileira na fase de grupos da Libertadores.

O treinador português criticou o facto de ter tido pouco tempo para preparar um jogo num lugar com características muito próprias - La Paz, na Bolívia, fica a mais de 3.500 metros de altitude - uma vez que o sorteio da fase de grupos da competição foi realizado apenas na semana anterior.

«Eu estava hoje no hotel e um hóspede perguntou-me como era possível irmos jogar a esta altitude? Se eu não achava que era sofrimento a mais. Não sou eu que organizo: se podemos jogar aqui, é porque podemos sofrer todos dentro de campo. Infelizmente, a Conmebol só lançou o calendário uma semana antes e nós tivemos de organizar esta viagem aos três pontapés. Foi... é melhor eu estar calado. Não posso dizer tudo o que penso da organização dos eventos, porque se não... Há coisas que tenho de aceitar como todos os outros fazem. É assim que funciona. Eu costumo questionar as pessoas: sempre foi assim. Então, se sempre foi assim, vamos continuar assim», lamentou.

O Palmeiras foi a jogo apenas três dias depois da 1.ª mão da final do Campeonato Paulista e Abel, que deixou de fora alguns habituais titulares, deixou também críticas ao calendário de jogos no Brasil. «Não dá para termos uma final e entre domingo e domingo vir a La Paz quando pedimos para jogar no sábado mas não nos deixaram porque a televisão nos obrigou a jogar no domingo», referiu.

Sobre o jogo, que terminou com a derrota dos brasileiros por 3-1, Abel apontou o dedo à equipa de arbitragem, dizendo que estava a contar com dois adversários - o Bolívar e a altitude - mas não com um terceiro.