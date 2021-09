Há substituições felizes e outras absolutamente decisivas. Veja-se bem este caso: o Al Duhail, de Luís Castro, estava empatado a zero ao intervalo contra o Al Sailiya. E o treinador português optou por meter no jogo o avançado Michael Olunga, queniano, para agitar as coisas.



Consequência: o Al Duhail ganhou 5-0 e Olunga marcou os cinco golos.



Quem é Michael Olunga? Tem 27 anos e uma carreira feita, lá está, de golos. O ano passado marcou 20 em 22 jogos, já no Al Duhail, e antes marcara 61 nos três anos passados no Japão, com o Kashiwa Reysol.



Na Europa teve duas passagens relativamente discretas. Jogou nos suecos do Djurgarden e em 2017 passou pelo Girona, em Espanha.



Em quatro jornadas, o Al Duhail de Luís Castro soma quatro vitórias.



VÍDEO: os cinco golos de Michael Olunga