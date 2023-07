O Al Ittihad só sabe ganhar na Taça dos Clubes Campeões Arábes. No segundo jogo do grupo A, o conjunto orientado pelo português Nuno Espírito Santo derrotou o CS Sfaxien por 1-0.



Pelo segundo jogo consecutivo, Karim Benzema voltou a marcar e deu a vitória ao campeão da Arábia Saudita. Aos 63 minutos, o francês aproveitou uma bola perdida na área e à meia-volta rematou para o fundo da baliza contrária, numa altura em que os tunisinos já jogavam com menos um elemento por expulsão de Ali - acabariam o jogo com nove jogadores depois de Conte ter recebido ordem de expulsão aos 84 minutos.



Refira-se que além do avançado gaulês, Nuno Espírito Santo voltou a apostar no compatriota Jota no onze inicial.



Esta vitória deixa o Al Ittihad na liderança do grupo A com seis pontos, mais dois que o Al Shorta. O Espérance Sportive de Tunis é terceiro com um ponto enquanto o CS Sfaxien ainda não pontuou.



O golo de Benzema: