A classe é permanente, não é Benzema?



Na estreia oficial pelo Al Ittihad, o internacional francês fez um golaço e uma assistência na vitória contra o Espérance Sportive de Tunis (2-1), no arranque da Taça dos Clubes Campeões Arábes.



Apesar do triunfo, a equipa de Nuno Espírito Santo até começou a partida a perder. Aos 26 minutos, Bougerra fez o 1-0, mas a vantagem dos tunisinos foi anulado por um golo de Hamdallah aos 35 minutos.



Jota, internacional sub-21 português e antigo jogador de Celtic e Benfica, saiu ao intervalo para a entrada de N'Golo Kanté, outro dos reforços sonantes do campeão saudita. Dez minutos depois do reatamento, Karim Benzema fez um golaço, consumou a reviravolta do Al Ittihad e fixou o resultado final.



Por sua vez, o Al Hilal, na estreia oficial de Jesus e Rúben Neves, empatou sem golos na partida contra o Al Ahly Tripoli.



O internacional português foi, sublinhe-se, titular na equipa de Riade juntamente com Koulibaly (ex-Chelsea) ao contrário de Malcom e de Milinkovic-Savic, outras das contratações desta janela de mercado.



Quem também não saiu do nulo foi o Al Sadd, orientado por Bruno Pinheiro e onde alinha o ex-FC Porto, Matheus Uribe, frente ao Wydad.