Jorge Jesus celebra, esta segunda-feira, o 69.º aniversário.



Para assinalar a data, o técnico teve direito a um bolo especial oferecido pelo plantel do Al Hilal que se encontra em estágio para a época 2023/24. O português mostrou-se surpreso quando viu o bolo de aniversário personalizado com a sua cara.



«Obrigado pela surpresa», disse com um sorriso no rosto.



Veja o momento no vídeo que se segue: