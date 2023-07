Giannis Antetokounmpo reagiu às notícias sobre uma possível mudança de Kylian Mbappé para o Al Hilal, da Arábia Saudita. Em jeito de brincadeira, o grego, duas vezes MVP da NBA, publicou o novo visual nas redes sociais e «ofereceu-se» ao emblema orientada por Jorge Jesus.



«Al Hilal podem ficar comigo. Pareço o Kylian Mbappé», escreveu.



Giannis, internacional grego, joga atualmente nos Milwaukee Bucks e é considerado uma das maiores estrelas da NBA.



Esta segunda-feira ficou marcada por notícias da imprensa internacional que dão conta da intenção do Al Hilal em pagar 300 milhões de euros pelo internacional francês, estrela do PSG.

Al Hilal you can take me. I look like Kylian Mbappe 😂😂👀 pic.twitter.com/VH0syez3VX