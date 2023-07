O treinador do Al Hilal, o português Jorge Jesus, justificou este domingo o regresso ao emblema saudita com o carinho e o amor que recebeu na primeira passagem pelo clube e garanti que está de volta para prosseguir com «um trabalho» que não acabou.

«Regressei ao Al Hilal porque nunca vou esquecer a forma como os adeptos me acarinharam e me amaram. Regressei para continuar um trabalho que não acabei e estou aqui com muito orgulho, muita gratidão. Obrigado à direção do Al Hilal por continuar a pensar em mim», referiu Jesus, em pleno relvado, à margem do jogo de apresentação do Al Hilal aos adeptos.

Jesus já tinha treinado o Al Hilal em 2018/19, onde venceu a Supertaça saudita.

O Al Hilal venceu o Al Kuwait esta noite, por 4-2, tendo voltado às vitórias em jogos de preparação depois da derrota ante o Dínamo Kiev, na passada quarta-feira. O médio português Rúben Neves marcou um dos golos, no caso o 4-2, de penálti, depois do 3-2 registado ao intervalo.