O futebolista Matheus Pereira vai jogar no Cruzeiro por empréstimo do Al Hilal, anunciou o emblema da Arábia Saudita na noite deste domingo.

«Pereira junta-se ao Cruzeiro por empréstimo», refere a nota oficial do Al Hilal.

O atacante de 27 anos, que fez grande parte do seu percurso no futebol ao serviço do Sporting, volta a ser cedido pelo Al Hilal, agora treinado pelo português Jorge Jesus, depois de uma cedência ao Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

No Cruzeiro, Matheus Pereira vai ser treinado por outro técnico português, Pepa.

O Cruzeiro é o sétimo clube como sénior de Matheus, depois de Sporting e Desp. Chaves em Portugal, Nuremberga na Alemanha, West Bromwich em Inglaterra, Al Hilal na Arábia Saudita e Al Wahda nos Emirados.