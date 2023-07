O presidente do Zenit, Alexander Medvedev, confirmou a transferência de Malcom para o Al Hilal, clube orientado por Jorge Jesus e no qual atua o internacional português Rúben Neves.



«As negociações com o Al Hilal estão finalizadas. O acordo para a transferência foi assinado, o valor são 60 milhões de euros», referiu em declarações à agência «RIA Novosti Sport».



O dirigente russo acrescentou ainda que «não há bonus» previstos no acordo e que o valor terá de ser pago na totalidade até ao final da época 2023/24.



Considerado o melhor jogador da última edição da Liga russa, Malcom é internacional brasileiro e está em São Petersburgo desde 2019. Além do Zenit, o avançado de 26 anos jogou ainda no Corinthians, Bordéus e Barcelona.

«O valor é o reflexo justo de um facto simples: Malcolm foi reconhecido como o melhor jogador da Liga Russa na temporada passada e acabou como o melhor marcador do campeonato, com 23 golos», acrescentou Medvedev.