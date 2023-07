Jorge Jesus continua sem ganhar desde que voltou ao Al Hilal. Depois de um empate no primeiro jogo da época, o conjunto saudita perdeu por 3-2 frente ao Al Sadd, numa partida da segunda jornada do grupo B da Taça dos Clubes Campeões Arábes.



O Al Hilal, que ainda não contou com Malcom, começou melhor o jogo e aos dez minutos abriu o marcador por Michael a passe de Rúben Neves. A cinco minutos do intervalo, o conjunto de Bruno Pinheiro, que usou o ex-FC Porto Uribe de início, igualou a contenda por Bounedjah.



O clube qatari operou a reviravolta aos 51 minutos por intermédio de Salman. O Al Hilal respondeu aos 68 minutos com um golo de Al Dawsari, de penálti.



O ex-Sporting, Gonzalo Plata, entrou aos 74 minutos e no jogo de estreia, acabou por ser o herói da partida ao anotar o 2-3 final já no período de descontos num lance em que o guarda-redes Al Muaiouf não ficou bem na fotografia.



Com este resultado Al Sadd chegou aos quatro pontos e isolou-se na liderança do grupo. Por sua vez, o Al Ahli Tripoli e o Wydad têm dois pontos e enquanto o Al Hilal é último com apenas um ponto.



O golo de Plata: