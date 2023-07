Gonzalo Plata foi confirmado, este domingo, como reforço do Al Sadd.



Em comunicado, o clube qatari refere que o internacional pelo Equador assinou por cinco épocas depois de ter deixado o Valladolid.



Segundo a imprensa espanhola, o extremo custou cerca de 12 milhões à equipa orientada por Bruno Pinheiro e da qual faz também parte o ex-FC Porto Matheus Uribe. A confirmarem-se estes valores, o Sporting prepara-se para encaixar seis milhões de euros, uma vez que tem metade do passe do jogador de 22 anos.



Após uma experiência no Sporting, Plata mudou-se para o Valladolid, primeiro por empréstimo e depois a título definitivo: marcou sete golos em 67 jogos.