Tiago Dantas tem andado mais sorridente no Bayern de Munique numa altura em que ainda não está definido se o clube alemão vai acionar a cláusula de compra até maio.

Depois dos entraves burocráticos que impediram o jovem médio cedido pelo Benfica de jogar pela equipa principal na primeira metade da temporada, o jogador recebeu um voto de confiança da parte do treinador Hans Flick que o chamou para o jogo com o Mainz, embora não tenha saído do banco.

Mais recentemente o treinador do Bayern também veio a público desmentir notícias que davam conta que o clube não estava interessado em acionar a cláusula de compra.

Tiago Dantas foi emprestado pelo Benfica ao Bayern de Munique, no início da época. O emblema germânico ficou com uma opção de compra de 7,5 milhões de euros, que pode acionar até maio.

