O português António Oliveira vai assumir o comando técnico do Cuiabá, 16.º classificado da Serie A do Brasileirão, um lugar acima da linha de água, ao fim de oito jornadas.

«O [Bruno] Lazaroni vai ser adjunto, estava no Athletico Paranaense com ele», confirmou o pai e também treinador Toni, no Canal 11.

Trata-se de um regresso ao Brasil do técnico que foi adjunto no Santos e também no Athletico Paranaense, onde assumiu o cargo de treinador principal em 2020, tendo conquistado uma Copa Sudamericana.

António Oliveira, de 39 anos, chegou à equipa B do Benfica em janeiro último, quando Nélson Veríssimo ocupou a vaga deixada por Jorge Jesus na formação principal dos encarnados. O técnico conseguiu sete vitórias em 18 jogos e deixou o Benfica B em quinto lugar, tendo justificado o afastamento da corrida pelo título do segundo escalão com as decisões da estrutura das águias quanto à gestão dos escalões jovens.

Sobe, então, para cinco o número de treinadores lusos no Brasileirão, depois de Abel (Palmeiras), Luís Castro (Botafogo), Paulo Sousa (Flamengo) e Vítor Pereira (Corinthians)