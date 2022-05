O Benfica B venceu esta sexta-feira o FC Porto B (3-2), no Olival, na última jornada da II Liga. No final do encontro, o treinador da equipa encarnada não deixou passar em branco a conquista dos dragões no escalão sénior e deu os parabéns pelo título alcançado pelos comandados de Sérgio Conceição.

«Antes de mais, gostaria de felicitar e parabenizar o FC Porto pelo 30.º campeonato», começou por dizer na flash interview ao Porto Canal.

«Acho que fica bem e nós, como agentes desportivos e que andamos cá dentro, temos de ser os primeiros a dar o exemplo. Rivalidade sim, mas sempre de forma sadia e não doentia, que leva à violência. O futebol é uma festa que move multidões e devemos promovê-la», acrescentou.