Ruben Amorim voltou a admitir que o FC Porto foi um justo campeão, tal como havia feito no final do jogo com o Portimonense, na última jornada, mas lembrou que não recebeu os «parabéns» dos dragões, quando conquistou o título na temporada passada.

«Fiz o que tinha de fazer como treinador da instituição que sou, dei os parabéns ao campeão, coisa que não aconteceu em relação a nós. Fiz o meu papel, é assim que temos de fazer as coisas. Dei os parabéns ao FC Porto, foi um justo campeão nos momentos-chave», disse o treinador do Sporting, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

O técnico leonino assumiu que esta foi uma época falhada, já que os verde e brancos não conseguiram o bicampeonato. Por isso, recusou-se a atribuir uma nota a 2021/22.

«No futebol é tudo ou nada. Num clube grande, ou se ganha e é 10 ou não se ganha e é zero. Não gosto de dar um número, depois pode haver interpretações do que é o número cinco, oito ou 10. No futebol é tudo ou nada, não ganhámos o campeonato e, portanto, é nada», vincou.

Este sábado, na 34.ª e derradeira jornada da Liga, o Sporting recebe o Santa Clara (20h30), com a possibilidade de chegar aos 85 pontos, em caso de vitória, igualando o registo pontual da época passada.

«São tempos e sensações diferentes. No ano passado ganhámos. Ganhar com 70 [pontos] tem mais sabor do que fazer um segundo lugar com 85. Perdemos o campeonato, vamos tentar lutar pelo próximo, sabendo que há três equipas grandes que lutam pelo campeonato e a obrigação é lutar. Depois, só há lugar para um. Temos de lutar por isso [85 pontos], para manter a equipa motivada e como treinador tenho o objetivo de melhorar a equipa e fazer o máximo de pontos, mas a sensação é claramente diferente», rematou.