Na antevisão à última jornada da Liga, diante do Santa Clara, Ruben Amorim acedeu ao pedido dos jornalistas e revelou o onze com que o Sporting vai entrar em campo.

«Vai jogar o João Virgínia, Nuno Santos, [Gonçalo] Inácio, Seba [Coates], Neto, Porro, Bragança, Palhinha, Pote, Sarabia e o Tabata», disse o técnico dos leões em conferência de imprensa esta sexta-feira.

Relativamente ao guarda-redes português, Amorim assumiu a intenção de prolongar o empréstimo.

«É nossa ideia tentar um novo empréstimo, isso é mais com o Hugo Viana, vamos ver o que é possível fazer. Estamos muito contentes com o João Virgínia, jogou mais este ano do que tinha jogado no Everton nos anos em que esteve lá. Evoluiu bastante, o [Jorge] Vital é um grande treinador de guarda-redes, evolui toda a gente», frisou.

Já o guardião da equipa B, Diego Callai, de apenas 17 anos, vai ter de esperar por uma oportunidade na equipa principal, já que o técnico leonino entende que não está preparado para esse patamar.

«O Callai parece-me que ainda não está pronto para ser número três, o André Paulo vai ficar como número três, porque o Callai vai ter de jogar na equipa B e fazer essa transição e nós precisamos sempre de três guarda-redes na nossa equipa. O Callai vai trabalhar com o Vital, precisa de crescer e jogar ao mais alto nível. O Sporting tem de ganhar o título ou é uma época falhada e os jogadores têm de estar preparados para essa pressão intensa. O Callai tem 17 anos, tem de crescer, precisa de muito jogo. A nossa ideia é que vai ser o guarda-redes titular do Sporting, mas ainda não é o momento», assumiu.

Quanto ao Santa Clara, Amorim notou que os açorianos «melhoraram muito com Mário Silva» e elogiou Hidemasa Morita, médio que deverá rumar aos leões na próxima época.

«Morita é um jogador de muita qualidade técnica. É japonês, o que já requer muito trabalho, está na essência dos jogadores japoneses. Pode jogar a seis ou a oito, é um excelente jogador. O Santa Clara faz bem em ter jogadores dessa qualidade», concluiu.

A despedida do Sporting da temporada 2021/22 joga-se este sábado em Alvalade e pode acompanhar todas as incidências, ao minuto, no Maisfutebol.