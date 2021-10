O português Pedro Emanuel é o novo treinador do Al Nassr, confirmou esta sexta-feira o clube da Arábia Saudita.

O técnico de 46 anos, que tinha terminado a ligação ao Al Ain dos Emirados Árabes Unidos em maio último, assume novo projeto no estrangeiro, numa equipa que já foi treinada pelo também luso Rui Vitória.

Este vai ser o quinto clube que Pedro Emanuel, antigo futebolista, orienta no estrangeiro: já tinha passado pelos espanhóis do Almería, pelos sauditas do Al Taawon e pelos cipriotas do Apollon Limassol.

Depois de ter começado a carreira de treinador em 2009, nos juvenis do FC Porto, Pedro Emanuel passou pelo comando técnico de três clubes em Portugal: Académica, Arouca e Estoril.

O Al Nassr não confirmou, até ao momento, a duração do vínculo com Pedro Emanuel, que substitui o brasileiro Mano Menezes.