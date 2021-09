José Mourinho voltou a falar sobre a derrota no dérbi de Roma no passado domingo. Após a vitória na Ucrânia frente ao Zorya, o técnico português fez uma provocação à Lazio, maior rival da formação giallorossa.



«O que importa é o resultado. No domingo dominámos o jogo contra uma equipa pequena e perdemos. Hoje [quinta-feira] dominámos o jogo e ganhámos. Temos seis pontos e precisamos de mais cinco ou seis para garantir a qualificação. É um passo em frente sem lesões e sem jogadores fatigados», referiu, citado pela Gazzetta dello Sport.



O «Special One» salientou a importância de somar um triunfo imediatamente após um desaire.



«É sempre importante ganhar depois de uma derrota. Vamos ter de transferir o que fizemos para o campeonato. Vamos defrontar o Empoli, uma equipa muito complicada. Vamos chegar tarde a Roma e por isso vamos ficar em Trigoria e treinar sexta-feira de manhã», disse ainda.



Por último, Mourinho elogiou as prestações de Darboe, jovem médio, e de Chris Smalling, autor de um dos três golos da Roma na Ucrânia.



«Gostei muito do Darboe esta noite. Deu equilíbrio à equipa e tomou boas decisões. Queria dar a oportunidade ao Diawara de somar minutos também. O Smalling está sempre disponível e esta noite esteve bem», concluiu.



