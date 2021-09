Mano Menezes foi despedido do Al-Nassr após a derrota por 3-1 com o Al-Ittihad.

O treinador brasileiro chegou ao clube em Abril, tendo feito, no total, 16 encontros no comando da equipa da Arábia Saudia, tendo somado nove vitórias, quatro empates e três derrotas.

O Al-Nassr anunciou este domingo que «decidiu terminar o contrato com o treinador». Nas redes sociais, Mano Menezes deixou depois uma mensagem: «Mano Menezes não é mais o treinador do Al-Nasser. Foi uma decisão do clube interromper o contrato. O treinador e a sua equipa técnica agradecem aos adeptos e aos jogadores do Al-Nassr pelo tempo em que estiverem juntos. E ao povo saudita pela bela recepção. Aprendemos muito durante este período.»