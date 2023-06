Armando Evangelista foi oficializado esta segunda-feira como treinador do Goiás, 17.º classificado do campeonato brasileiro.

O técnico de 49 anos, refira-se, já esteve num camarote da Serrinha a acompanhar a receção ao Fluminense (2-2), este domingo.

Evangelista, que conduziu o Arouca de volta às competições europeias, rejeitou a proposta de renovação dos arouquenses e reforçou a comitiva portuguesa no Brasileirão: são sete os técnicos lusos no campeonato.

Esta será a primeira experiência do treinador no estrangeiro, depois de passagens pelo Vitória de Guimarães, Vizela, Varzim, Penafiel, Vilafranquense e, nas últimas três épocas, no Arouca.