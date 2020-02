O extremo português Ivo Rodrigues apontou, este domingo, o golo do Antuérpia, no empate caseiro a uma bola ante o Charleroi, em jogo da 26.ª jornada da primeira liga da Bélgica.

Aos 14 minutos, o jogador de 24 anos, formado no FC Porto, apontou o golo inaugural do jogo. O tento do empate foi apontado por Nicholson, ao minuto 51. Cada equipa desperdiçou um penálti: Morioka ao minuto 33 para os visitantes e Mbokani ao minuto 64, para o Antuérpia.

Ivo Rodrigues foi substituído ao minuto 70. Outro português, Aurélio Buta, jogou os 90 minutos pela formação da casa, que se aproximou precisamente do Charleroi, terceiro com 48 pontos. O Antuérpia é quarto, com 47.

