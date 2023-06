O internacional português Bernardo Silva assumiu que é impossível «estar completamente calmo» antes da final da Liga dos Campeões, mas sublinhou que o Manchester City tem de encarar o jogo com o Inter de Milão com «alguma normalidade».

«Da experiência que tenho, o melhor é preparar este jogo como só mais um jogo, sabendo que é muito importante, mas prepará-lo da mesma forma que preparámos os outros. Mas se dissesse que é um jogo normal, estaria a mentir, porque é uma final de Liga dos Campeões, um jogo que tem um peso emocional e uma pressão completamente diferente dos outros jogos. Ainda por cima, pelo contexto: se ganharmos, fazemos o triplete, que só foi feito uma vez em Inglaterra. Mas a preparação e a forma como temos de encarar, estudar o adversário e entrar em campo, tem de ser como um jogo normal. Entramos sempre para ganhar», afirmou, aos microfones da TNT Sports.

O médio dos citizens confessou que no próximo sábado terá «possivelmente» o maior jogo da carreira e não concorda com a ideia de que, em caso de derrota, o trabalho da equipa inglesa pode ser considerado incompleto.

«É um bocado injusto que, por um jogo, ganhar ou perder, por um momento, por uma bola que bate no poste e vai para fora ou para dentro, acabe por definir a história de um clube ou de uma equipa. Faz parte do desporto, é preciso essa sorte, esse momento. Vamos à procura disso. Perdemos a final há dois anos, estamos aqui outra vez para termos esta nova oportunidade de carimbarmos esse momento na história», vincou.

«Sei da responsabilidade que é jogar um jogo destes e estaria a mentir se não dissesse que estou nervoso e quero muito ganhar. Já perdi uma final e sei o que tenho de fazer para tentar não a perder desta vez», acrescentou.

Bernardo Silva analisou ainda o trabalho de Pep Guardiola, um treinador que dá liberdade quando a equipa chega perto da baliza adversária.

«O Pep é um treinador que gosta muito que os jogadores respeitem a sua posição para nós, dentro de campo, sabermos onde cada um está. No nosso primeiro terço, na construção, ele dá pouca liberdade para essa magia, mas depois, quando se chega à fase final… o Pep sempre trabalhou com jogadores que no último terço fazem a diferença. É isso que também pede: no último terço, trazermos um bocado do nosso talento para ganhar jogos», afirmou ainda.