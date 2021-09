Após a vitória frente ao Chelsea em Stamford Bridge, Guardiola teceu rasgados elogios a Bernardo Silva.



«Que jogador! Que exibição! Ele é tão intuitivo. A posição dele não é a de médio-centro, mas ele sabe perfeitamente o que vai acontecer e é capaz de antecipar tudo com e sem bola», referiu, citado pelo site d Man. City este domingo.



O catalão continuou a enaltecer a qualidade do internacional português. «É um jogador excecional. O que eu quero é que o Bernardo seja feliz, seja aqui ou num outro clube qualquer. O mais importante é a sua felicidade porque ele é um tipo que merece o melhor», acrescentou.

Guardiola lembrou ainda a temporada protagonizada por Bernardo Silva em 2018/19, considerando que este foi «o melhor jogador em Inglaterra».



«O quão bem ele joga não é uma surpresa. Quantas vezes vimos isto. Ele foi uma contratação incrível para o Manchester City porque é uma pessoa fantástica. Nunca esquecerei o segundo título da Premier League que ganhámos com 98 pontos (2018/19). Ele foi o melhor jogador em Inglaterra. Se ele quiser sair, o que posso dizer é quem o levar, vai ficar com um dos melhores jogadores do mundo», concluiu.



Lembre-se que no início de época, o técnico dos campeões ingleses revelou que Bernardo pretendia sair do Etihad, o que acabou por não acontecer no último mercado de transferências.